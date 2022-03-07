Samsung Galaxy A73 будет более производительным, нежели считалось раньше, пишет GSMArena. Прежде считалось, что там будет применяться процессор Snapdragon 750G, как в A52 5G. Тестирование Geekbench показывает, что установлен процессор Snapdragon 778G.
реклама
Этот чип производит компания TSMC на техпроцессе 6 нм. У него четыре ядра Cortex-A78 (одно с частотой 2,5 ГГц) и четыре A55, а также близкий к флагманским GPU Adreno 642L, три цифровых сигнальных процессора и модем 5G (X53). У смартфона 8 ГБ памяти и Android 12 с оболочкой Samsung версии 4.1.
Snapdragon 778G может не применяться в Galaxy A53. В консоли Google Play обнаружили упоминание чипа Exynos 1200 для A53 5G. Неизвестно, будут ли выпускаться версии 4G аппаратов A73 и A53.
Среди прочих спецификаций A73 экран Super AMOLED 6,7 дюйма, FHD+, 120 Гц, основная камера 108 Мп, другие 12, 8 и 2 Мп, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.
Сроки начала продаж и стоимость пока неизвестны.