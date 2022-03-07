Это позволит поднять производительность и эффективность по сравнению с возможностями заводов Samsung

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ранее уже появлялась информация, согласно которой компания Qualcomm отдала предпочтение TSMC для производства выходящего в недалёком будущем мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Один из инсайдеров подтверждает, что Samsung заниматься промышленным производством этих чипов не будет. На предприятиях южнокорейского производителя сохраняются проблемы с процентов выпуска годных чипов на техпроцессе 4 нм.

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Ice Universe в Твиттере сообщает также, что и производство процессоров будущего года Snapdragon 8 Gen 2 может достаться не Samsung. Недавно говорилось, что сейчас процент годных чипов у Samsung составляет только 35%, тогда как у TSMC этот показатель в два с лишним раза выше.

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Уже после Snapdragon 8 Gen 2, в конце 2023 года, TSMC может перейти на чипы на техпроцессе 3 нм. Пока же во второй половине года в новом Snapdragon можно ждать появления поддержки набирающего популярность кодека AV1.