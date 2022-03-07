Также названы некоторые характеристики устройства

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В марте в Китае может случиться анонс гибкого смартфона под названием Vivo X Fold. Он станет первым для этого производителя аппаратом подобного рода. Инсайдер Digital Chat Station показал чертежи этого устройства.

реклама

Судя по ним, Vivo X Fold будет обладать экраном на верхней крышке с изогнутым краем и отверстием по центру. Сзади внутри прямоугольного блока располагается круглый модуль. Там поместили светодиодную вспышку и четыре камеры. На сторонах видны кнопка неизвестного назначения, регулятор громкости и кнопка питания, пишет Gizmochina.

Недавние утечки сообщали, что Vivo X Fold можно раскрывать словно книгу. Это даёт доступ к внутреннему гибкому экрану с отверстиями. Не исключено, что в оба экрана встроены ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев.

Спереди должен быть дисплей OLED 6,5 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. Внутри скорее всего будет экран будет 8 дюймов с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Всё это работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп, рядом сверхширокоугольная 48 Мп, телефото 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом и камера-перископ 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Ёмкость аккумулятора составит 4600 мАч, будет быстрая зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт. Пока нет сведений об объёме оперативной памяти и хранилища.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр



