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Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
Также названы некоторые характеристики устройства
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В марте в Китае может случиться анонс гибкого смартфона под названием Vivo X Fold. Он станет первым для этого производителя аппаратом подобного рода. Инсайдер Digital Chat Station показал чертежи этого устройства.

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Судя по ним, Vivo X Fold будет обладать экраном на верхней крышке с изогнутым краем и отверстием по центру. Сзади внутри прямоугольного блока располагается круглый модуль. Там поместили светодиодную вспышку и четыре камеры. На сторонах видны кнопка неизвестного назначения, регулятор громкости и кнопка питания, пишет Gizmochina.

Недавние утечки сообщали, что Vivo X Fold можно раскрывать словно книгу. Это даёт доступ к внутреннему гибкому экрану с отверстиями. Не исключено, что в оба экрана встроены ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев.

Спереди должен быть дисплей OLED 6,5 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. Внутри скорее всего будет экран  будет 8 дюймов с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Всё это работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп, рядом сверхширокоугольная 48 Мп, телефото 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом и камера-перископ 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Ёмкость аккумулятора составит 4600 мАч, будет быстрая зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт. Пока нет сведений об объёме оперативной памяти и хранилища.

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#смартфоны #vivo
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