Группа хакеров показала часть украденной с серверов Samsung информации

Хакерская группа Lapsus$, от которой пару недель назад пострадала Nvidia, добралась и до Samsung. Она заполучила в своё распоряжение 1 ТБ данных Nvidia и уже выложила исходный код технологии DLSS. После неудачных переговоров о выкупе злоумышленники пробуют продать информацию заинтересованным лицам. Среди этих данных сведения о том, как отключить на видеокартах майнинговую блокировку LHR.

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Что касается Samsung, украденный у неё код относится к криптографии, двоичному шифрованию, контролю доступа, биометрической разблокировке, загрузчику для устройств, серверам активации, авторизации и аутентификации учётных записей Samsung.

Всего у компании могли похитить около 190 ГБ данных, которые потом разместили на торренте. Хакеры обещают увеличить количество серверов для раздачи файлов в трёх частях.

В результате Samsung может столкнуться с серьёзными последствиями в плане безопасности, как и её партнеры вроде Qualcomm и Apple. Про выплату выкупа со стороны Samsung речи не идёт, пишет Videocardz. Компания говорит, что в настоящее время оценивает ситуацию и степень ущерба.

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