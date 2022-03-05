Они могут быть анонсированы 15 марта

В конце прошлого года в Китае были представлены умные часы Xiaomi Watch S1 наряду со смартфонами серии Xiaomi 12. Теперь можно ознакомиться с внешним видом варианта часов Active и международных версий смартфонов Xiaomi 12.

реклама

Xiaomi Watch S1 Active получили шестиугольный дизайн. Две боковые кнопки стали ниже и обладают скошенными краями. Между ними находится приподнятая часть корпуса, чтобы исключить вероятность случайных нажатий.

На смену кожаным ремешкам пришли съёмные, пишет GSMArena. Кнопки обозначены надписями Home и «Спорт», а с другой стороны корпуса видны обозначения «Активность» и «На открытом воздухе».

Первоначальный вариант часов S1 выполнен в корпусе из нержавеющей стали, экран у них из сапфирового стекла и есть водонепроницаемость до 5 ATM. Пока неизвестно, предлагается ли всё это в версии Active.

Рядом с надписью Xiaomi можно разглядеть обозначение 5G. В остальном внешний вид кажется неизменным по сравнению со смартфонами для Китая.

Другая утечка данных посвящены ценам. Xiaomi 12 будет стоить 900 евро, 12 Pro 1100 евро, 12X от 600 до 700 евро. Скорее всего часы будут представлены на специальном мероприятии, посвящённом запуску глобальной версии смартфонов Xiaomi 12. Анонс ожидается 15 марта, хотя эта дата не была официально подтверждена.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза



