Компания Motorola представила очередной бюджетный смартфон Moto G22. За скромные 170 евро (по другим данным 140 евро) желающие станут обладателями стильного устройства с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Ещё у него есть экран Max Vision размером 6,5 дюйма с частотой 90 Гц и четыре камеры. Среди них основная обладает разрешением 50 Мп, обещая приличные фото при освещении в четыре раза ниже нормы. Также доступна сверхширокоугольная камера 8 Мп с полем обзора 118 градусов.
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Motorola уже не первый год ставит на свои смартфоны чистый вариант системы Android. В Moto G22 установлена Android 12 без скинов и повторяющихся приложений. Это делает устройство быстрее и даёт больше места для установки приложений.
Среди прочих камер сенсор глубины для портретной съёмки. Камера Macro Vision позволяет приближать изображение в 2,5 раза, чтобы рассмотреть мельчайшие детали. Селфи-камера получила разрешение 16 Мп.
Среди остальных характеристик процессор MediaTek Helio G37, 4 ГБ памяти и хранилище 64/128 ГБ с поддержкой карт памяти. Имеется и разъём для наушников.
Moto G22 скоро поступит в продажу в Европе, потом в Латинскую Америку, Ближний Восток, Азию и Индию.