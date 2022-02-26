128 ГБ SSD и 512 ГБ флэш-памяти сделают загрузку игр очень быстрой

Lenovo неоднократно выпускала игровые смартфоны и знает, что передовые аппаратные характеристики являются залогом спроса. Появилась информация о будущей модели Legion Phone Y90. Это аппарат третьего поколения, который должны соблазнить покупателей своей памятью. Базовая модель обладает 256 ГБ обычной флэш-памяти UFS 3.1 (и 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти). Максимальная конфигурация предложит 18 ГБ памяти и хранилище RAID 0, где объединены 128 ГБ SSD и 512 ГБ флэш-памяти. Это должно максимально повысить скорость запуска игр.

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Ещё здесь есть экран AMOLED 6,9 дюйма с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, а яркость сможет достигать 1300 нит. Естественно, в игровом смартфоне поставят самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Вместо выдвижной камеры 44 Мп применяется обычная селфи-камера 16 Мп. Снова используются двойные вентиляторы и испарительный отсек. Энергии должно хватать надолго благодаря двум аккумуляторам по 5600 мАч, двум портам USB-C и зарядному устройству мощностью 68 Вт.

Engadget пишет, что про сроки начала продаж и цены пока сказано не было, . Быть может, 28 февраля на пресс-конференции Lenovo на Mobile World Congress этот пробел исправят. Legion Phone Y90 предназначается для материкового Китая, но появление в других странах не исключено.

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