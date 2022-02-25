Чипсеты Qualcomm предложат то, что уже есть у Samsung и MediaTek

Флагманские чипы Snapdragon по-прежнему самые распространённые за счёт производительности центрального и графического процессоров, эффективности, стандартов связи и прочих возможностей. Чего в них пока нет, так это поддержки видеокодека AV1.

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Androidauthority пишет, что скоро этот недостаток будет устранён в модели SM8550. Скорее всего так называется будущий флагман Snapdragon 8 Gen 2. Издание ссылается на видевшего его спецификации инсайдера.

Кодек AV1 предлагает видео более высокого качества при сохранении размера файла или аналогичное с конкурентами качество при меньшем размере файла. Эффективность по сравнению с кодеком H.265 выше на 30%. Это актуально для потоковой трансляции видео в сервисах вроде Netflix и YouTube, где поддержка AV1 уже есть.

Qualcomm в этом плане является догоняющей. MediaTek поддерживает этот кодек с серии процессоров Dimensity 1000 2020 года, а Samsung с Exynos 2100.

Пару месяцев назад была новость о том, что Google готовит Chromecast с Google TV с поддержкой AV1. Всё это может стать начало массового распространения AV1.

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