Флагманские чипы Snapdragon по-прежнему самые распространённые за счёт производительности центрального и графического процессоров, эффективности, стандартов связи и прочих возможностей. Чего в них пока нет, так это поддержки видеокодека AV1.
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Androidauthority пишет, что скоро этот недостаток будет устранён в модели SM8550. Скорее всего так называется будущий флагман Snapdragon 8 Gen 2. Издание ссылается на видевшего его спецификации инсайдера.
Кодек AV1 предлагает видео более высокого качества при сохранении размера файла или аналогичное с конкурентами качество при меньшем размере файла. Эффективность по сравнению с кодеком H.265 выше на 30%. Это актуально для потоковой трансляции видео в сервисах вроде Netflix и YouTube, где поддержка AV1 уже есть.
Qualcomm в этом плане является догоняющей. MediaTek поддерживает этот кодек с серии процессоров Dimensity 1000 2020 года, а Samsung с Exynos 2100.
Пару месяцев назад была новость о том, что Google готовит Chromecast с Google TV с поддержкой AV1. Всё это может стать начало массового распространения AV1.