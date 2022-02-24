Будут даже кнопки для мобильных игр

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На прошлой неделе был анонсирован смартфон Redmi K50G, став первым представителем серии Redmi K50. Это замена модели Redmi K40 Gaming Edition, известной также как Poco F3 GT. Согласно коду MIUI, Redmi K50G на глобальном рынке будет продаваться под именем Poco F4 GT. Теперь появились сведения о его характеристиках, ставит в известность Gizmochina.

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Инсайдер Йогеш Брар в Твиттере опубликовал некоторые спецификации Poco F4 GT. Из них явно видно, что это будет переименованный Redmi K50G. Речь идёт об экране OLED 6,67 дюйма FHD+ с частотой до 120 Гц. Используется процессор Snapdragon 8 Gen 1, память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1.

Применяется тройная задняя камера с основной 64 Мп на сенсоре Sony IMX686, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Передняя камера 20 Мп на Sony IMX596.

Есть здесь даже игровые кнопки и батарея 47000 мАч с поддержкой быстрой подзарядки 120 Вт. Будут предложены две конфигурации устройства: 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ.

Сроки появления Poco F4 GT в продаже названы пока не были. Известно, что 28 февраля выпустят модели Poco X4 Pro 5G и M4 Pro.

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