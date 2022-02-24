Названа производительность новых процессоров Intel серий U и P

Компания Intel в самом начале года уже представила мобильные процессоры 12-го поколения на выставке CES 2022. Только теперь стали известны подробности о процессорах серий U и P. В отличие от серии H для высокопроизводительных компьютеров вроде MSI Raider GE76, новые чипы созданы под тонкие и лёгкие ноутбуки и устройства 2 в 1.

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Спецификации были известны и прежде, а теперь Intel рассказала о производительности, рассказывает Digitaltrends. Компания Intel утверждает, что самые эффективные чипы серии U способны противостоять Apple M1, а более производительные представители серии P могут опередить M1 Pro. По сравнению с Core i7-1195G7 новые чипы выдают до 70% более высокую многопоточную производительность.

В реальных сценариях применения новые чипы серии P должны быть на 50% быстрее в Blender по сравнению с предыдущим поколением и на 30% быстрее в редактировании изображений. Ещё лучше для Intel то, что она показывает превосходство серий U и P над Apple M1 Pro и AMD Ryzen 7 5800U.

Всё это прекрасно, но важнее сравнивать новые чипы Intel с будущими представителями линейки AMD Ryzen 6000. AMD выдаёт заметный прирост производительности в каждом поколении процессоров.

Intel в этих процессорах применяет графику Iris Xe и она неплохо подходит для игр. В League of Legends при разрешении 1080p получено до 115 кадров/с, в Grand Theft Auto V 82 кадра/с.

Здесь нужно сравнивать со встроенной графикой AMD. AMD применяет в Ryzen 6000 архитектуру RDNA 2, как в видеокартах RX 6000. Компания говорит, что эта интегрированная графика может запускать требовательные игры на разрешении 1080p, достигая почти 60 кадров/с в Borderlands 3 и Metro Exodus. Intel сообщает, что её технология апскейлинга XeSS в этом году доберётся до интегрированной графики, что должно заметно повысить производительность.

Intel утверждает, что в этом году будет выпущено более 250 моделей ноутбуков с этими процессорами. Среди них гибкие устройства мощностью 9 Вт, такие как Asus Zenbook 17 Fold, и тонкие и лёгкие игровые ноутбуки 28 Вт. Новые чипы имеют функциональность как в серии H, включая DDR5 и DDR4, Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4.

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