Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Gigabyte: видеокартам с PCIe Gen5 нужен 16-контактный кабель питания
Или подойдёт переходник 3 × 8-контактный на 16-контактный
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Не в первый раз появляется информация относительно разъёмов питания PCIe Gen5. Можно проследить её до октября прошлого года, когда возникли слухи о возможных характеристиках видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Спустя 4 месяца сведений о карте и разъёме накопилось ещё больше, рассказывает Videocardz.

реклама

Кабель питания PCIe Gen5 (известный как 12VHPWR или 16-контактный кабель питания) относится к новому стандарту. Он придёт на смену нынешним 8-контактным кабелям питания мощностью 150 Вт и принесёт единый кабель на 600 Вт. Чтобы выдавать столько, кабель должен обладать 12 проводами для тока и 4 для сигнала. Последние нужны для подтверждения установки соединения и того, что карте требуется свыше 450 Вт. В противном случае блок питания будет выдавать до 450 Вт.

Компания Gigabyte утверждает, что карты следующего поколения на PCIe Gen5 будут подключаться к одному 16-контактному кабелю питания или через три переходника с 8-контактного на один 16-контактный кабель. Блок питания UD1000GM PCIE 5.0 поддерживает карты PCIe Gen 5.0 и выдаёт мощность для флагманских видеокарт. Современным блокам питания нужны три переходника с 8-контактного на 16-контактный разъёмы для поддержки карт на PCIe Gen 5.0. Новому блоку UD1000GM PCIE 5.0 хватит одного 16-контактного кабеля для питания карт на PCIe Gen 5.0 напрямую. 16-контактный кабель PCIe Gen 5.0 выдаёт до 600 Вт и сокращает число кабелей, облегчая установку видеокарты и улучшая прохождение воздушных потоков в системном блоке. Ещё UD1000GM PCIE 5.0 обеспечивает четыре 8-контактных разъёма PCIe для видеокарт текущего поколения.

Это первое упоминание тройного переходника с 8-контактного на 16-контактный. Неизвестно, относится это к 12+0-контактному кабелю или к 16-контактному кабелю.

Официальные спецификации питания PCI-SIG PCIe Gen5 пока не представлены. В результате нет сведений, насколько кабель PCIe Gen5 «12 + 0-контактный» отличается от 12-контактного кабеля Nvidia. Известно об их совместимости, но не о том, сколько энергии может передаваться по этому кабелю.

Карты Nvidia RTX 30 Founders Edition с 12-контактным разъёмом используют переходник с 2 × 8 контактов на 1 × 12 контактов. Это теоретически обеспечивает до 300 Вт. 12-контактный разъём ASUS Thor и кабель официально рассчитаны на мощность до 450 Вт, так что разница должна быть.

Остаётся ждать появления блоков питания для GeForce RTX 3090 Ti и PCIe Gen5 в ближайшие недели.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#видеокарты
9
Показать комментарии (9)

Материалы по теме

AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в играх с трассировкой лучей — лучше не включать
В 2022 году видеокарты подорожают, а рекомендованная цена вырастет на 20% – Wccftech
Ryzen 9 6900HS и Radeon 680M немного уступили настольной системе с GeForce GTX 1060 в Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
111
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
45
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
99
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
23
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
8
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
41
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
3
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
8
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
36
Intel планирует продать 4 миллиона графических процессоров ARC по средней цене 75 долларов
16
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
Во всех частях Half Life 2 появился новый интерфейс
7
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
32
Встроенная графика в новых процессорах Ryzen 6000 значительно опережает GTX 1650 в неравных условиях
18
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
29

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
12
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
55
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
43
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
110
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
13
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
4

Сейчас обсуждают

Luck-AD
21:09
Они уже совсем уеб**ись? :D Это теперь такое направление развития? Больше производительность = Тупо больше жор )) А где эти крикуны за экологию и т.п.? Которым жалкий майнинг того же биткоина так ...
Gigabyte: видеокартам с PCIe Gen5 нужен 16-контактный кабель питания
Анатолий Павлюшин
21:09
А что толку? Доллар полетел на Луну. Даже хуже всё стало
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
Полный пинцет
21:09
Не имеют проблем с охлаждением мосты, они работают на штатном диапазоне температур )
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Полный пинцет
21:08
До 85 градусов по Цельсию по пирометру на радиаторе и работает более десятилетия и платы от этого не дохнут. Нормальные рабочие температуры, не стоит беспокоиться.
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Jack NotFound
21:07
> Пользователей приветствует улучшенная инициализация компакт-диска для загрузочного носителя ...улучшенный поиск на базе Yahoo, встроенный клиент файлообменных сетей Kazaa, а также плейер WinAMP с д...
Для FreeDOS вышло первое крупное обновление с 2016 года
Сергей Чекалин
21:06
Потом опять же 2 штекера 24 пин и 3 штекера, и видекарты будут в 6 слотов и в длину 60см
Gigabyte: видеокартам с PCIe Gen5 нужен 16-контактный кабель питания
in_cognito
21:05
По ошибке указали емкость в настоящих амперах, а не китайских?
Doogee V20 с двумя активными дисплеями и камерой ночного видения доступен со скидкой $100
Schokn-Itrch
21:04
> Летом игроков ждёт «Испытание на прочность» "Испытанием на прочность" была покупка этого полутрупа. DLC "Удали и забудь" - вот что логично.
Bethesda рассказала, какой сезонный контент ждёт Fallout 76 в этом году
Rey.B.
21:04
И ОРВИ тогда проходили.... И вакцины.... С которыми нынешние "учёные" так же понаоткрывали много чего. Что "почему-то" сейчас не срабатывает. Криптовалюты хрень полная. Простая же формула! Прибыль в...
Учёные из Калифорнии разработали высокэффективный метод получения водорода с использованием нанопорошка алюминия
Rey.B.
21:02
Сколько же сейчас в Мире бутафорских учёных! И всем типа "работу дай"!!!! Алюминий вырабатывается электролизом так же, как и водород. При этом, запасы удобного сырья, сильно ограничены. Ну а галлий, с...
Учёные из Калифорнии разработали высокэффективный метод получения водорода с использованием нанопорошка алюминия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем