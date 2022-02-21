Или подойдёт переходник 3 × 8-контактный на 16-контактный

Не в первый раз появляется информация относительно разъёмов питания PCIe Gen5. Можно проследить её до октября прошлого года, когда возникли слухи о возможных характеристиках видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Спустя 4 месяца сведений о карте и разъёме накопилось ещё больше, рассказывает Videocardz.

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Кабель питания PCIe Gen5 (известный как 12VHPWR или 16-контактный кабель питания) относится к новому стандарту. Он придёт на смену нынешним 8-контактным кабелям питания мощностью 150 Вт и принесёт единый кабель на 600 Вт. Чтобы выдавать столько, кабель должен обладать 12 проводами для тока и 4 для сигнала. Последние нужны для подтверждения установки соединения и того, что карте требуется свыше 450 Вт. В противном случае блок питания будет выдавать до 450 Вт.

Компания Gigabyte утверждает, что карты следующего поколения на PCIe Gen5 будут подключаться к одному 16-контактному кабелю питания или через три переходника с 8-контактного на один 16-контактный кабель. Блок питания UD1000GM PCIE 5.0 поддерживает карты PCIe Gen 5.0 и выдаёт мощность для флагманских видеокарт. Современным блокам питания нужны три переходника с 8-контактного на 16-контактный разъёмы для поддержки карт на PCIe Gen 5.0. Новому блоку UD1000GM PCIE 5.0 хватит одного 16-контактного кабеля для питания карт на PCIe Gen 5.0 напрямую. 16-контактный кабель PCIe Gen 5.0 выдаёт до 600 Вт и сокращает число кабелей, облегчая установку видеокарты и улучшая прохождение воздушных потоков в системном блоке. Ещё UD1000GM PCIE 5.0 обеспечивает четыре 8-контактных разъёма PCIe для видеокарт текущего поколения.

Это первое упоминание тройного переходника с 8-контактного на 16-контактный. Неизвестно, относится это к 12+0-контактному кабелю или к 16-контактному кабелю.

Официальные спецификации питания PCI-SIG PCIe Gen5 пока не представлены. В результате нет сведений, насколько кабель PCIe Gen5 «12 + 0-контактный» отличается от 12-контактного кабеля Nvidia. Известно об их совместимости, но не о том, сколько энергии может передаваться по этому кабелю.

Карты Nvidia RTX 30 Founders Edition с 12-контактным разъёмом используют переходник с 2 × 8 контактов на 1 × 12 контактов. Это теоретически обеспечивает до 300 Вт. 12-контактный разъём ASUS Thor и кабель официально рассчитаны на мощность до 450 Вт, так что разница должна быть.

Остаётся ждать появления блоков питания для GeForce RTX 3090 Ti и PCIe Gen5 в ближайшие недели.

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