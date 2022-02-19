Компания MediaTek с недавних пор перестала довольствоваться статусом производителя процессоров для скромных по цене смартфонов и решила выйти на премиальный уровень. Новые чипы Dimensity работают не хуже Snapdragon, а временами и лучше. Чтобы не сбрасывать обороты, MediaTek готовит новую систему на чипе серии Dimensity 8000.
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Инсайдер Weibo Digital Chat Station сообщает, что первым чипом в этой линейке будет модель 8100. Его будут производить на техпроцессе 5 нм на предприятиях компании TSMC. Анонс может состояться в марте.
MediaTek Dimensity 8100 должен превзойти всех конкурентов в среднем ценовом диапазоне. Предположительно, он будет оснащен 8-ядерным центральным процессором с четырьмя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,75 ГГц. Об остальных ядрах пока не сообщается. Этот чип окажется первым на архитектуре базе ARM с графическим процессором Mali-G510.