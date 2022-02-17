Всё больше игр получают поддержку инструмента от Valve

Компания Valve постепенно снимает ограничения на публикацию обзоров своей портативной игровой консоли Steam Deck. Пока запрещено говорить об операционной системе SteamOS 3.0, но можно называть производительность в играх вроде Control, Devil May Cry 5 и Forza Horizon 5. Последняя до сих пор отсутствует в списке Steam Deck Playable проверенных для работы с консолью игр.

реклама

При этом демонстрировать работу игры на консоли обозревателям не запрещено. Возможно, скоро её поддержка будет одобрена ввиду релиза версии инструмента Valve Proton 7 на этой неделе. В примечаниях к релизу на сайте Github говорится, что Forza Horizon 5 стала «играбельной», но в списке проверенных она ещё не появилась. Возможно, у Valve есть способные отлично запускать игру внутренние сборки Proton, считает Neowin.

Список остальных доступных на Proton 7 игр представлен выше.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming



