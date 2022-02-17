Компания Valve постепенно снимает ограничения на публикацию обзоров своей портативной игровой консоли Steam Deck. Пока запрещено говорить об операционной системе SteamOS 3.0, но можно называть производительность в играх вроде Control, Devil May Cry 5 и Forza Horizon 5. Последняя до сих пор отсутствует в списке Steam Deck Playable проверенных для работы с консолью игр.
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При этом демонстрировать работу игры на консоли обозревателям не запрещено. Возможно, скоро её поддержка будет одобрена ввиду релиза версии инструмента Valve Proton 7 на этой неделе. В примечаниях к релизу на сайте Github говорится, что Forza Horizon 5 стала «играбельной», но в списке проверенных она ещё не появилась. Возможно, у Valve есть способные отлично запускать игру внутренние сборки Proton, считает Neowin.
Список остальных доступных на Proton 7 игр представлен выше.