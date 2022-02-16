Система превратит слабые компьютеры в хромбуки

Если у вас завалялся старый компьютер на Windows или Mac, на который уже нельзя поставить последние версии macOS, не стоит торопиться нести их на свалку. Представленная Google новая операционная система Chrome OS Flex позволит сделать эти старые устройства полезными.

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Google обещает, что процесс установки Chrome OS Flex крайне прост и занимает считанные минуты. Компания предоставила у себя на сайте подробную информацию о запуске этой системы на старых компьютерах, докладывает wccftech.

Для этого следует создать загрузочную флешку или диск USB с Chrome OS Flex. Оттуда она устанавливается на ПК на замену существующей системе. Можно даже поставить Chrome OS Flex на множестве устройств в организации с помощью флешки или сетевого развёртывания.

Компьютер превратится в хромбук, то есть будет предназначаться для несложной работы в интернете. Заодно можно будет слегка уменьшить объём электронных отходов.

Chrome OS Flex выглядит как Chrome OS на хромбуках, что не удивительно с учётом единого программного кода. Среди приложений здесь есть ассистент Google, браузер Chrome, но нет Google Play Store и поддержки Android-приложений. Для частных лиц система бесплатная.

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