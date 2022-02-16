Они доступны в патче весом 50 ГБ

Игра Baldur's Gate 3 впервые появилась в раннем доступе в конце 2019 года. Тогда разработчики из Larian Studios говорили, что до выхода финального варианта ждать предстоит минимум год. Хорошо, что они не сказали максимум, поскольку теперь появление игры ожидается не раньше 2023 года.

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Ранний доступ Baldur’s Gate 3 не получает нового контента, помимо акта 1 и пары квестов в нём, но примерно раз в три месяца выходят масштабные патчи. Один из них был выпущен только что под названием Patch 7 с новшествами и исправлениями багов, пишет Techspot.

Патч весит 50 ГБ и приносит новый класс варваров со способностью «Ярость», которая улучшает атаки и сопротивляемость. Есть два подкласса варваров: Дикое Сердце (на основе Totem Warrior из D&D 5th Edition) и Берсерк. Был переработан пользовательский интерфейс, улучшены меню «Инвентарь», «Книга заклинаний» и «Снаряжение».

Предлагаются настраиваемые панели быстрого доступа, где можно сочетать различные классовые способности, способности оружия, заклинания и предметы для получения максимально быстрого доступа к ним.

Появилась возможность брать предметы вроде стульев и столов, чтобы бить ими ближних врагов и кидать в дальних. Если у игрового персонажа хватит сил, можно даже драться и швыряться другими персонажами. Были улучшены освещение и тени для скрытного прохождения. Появились «Порталы комнат», то есть неисследованные помещения окутаны тьмой. Предлагаются новые магические предметы.

Игра сейчас доступна в сервисах Stadia, Steam и GOG за $60.

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