По статистике от фирмы Counterpoint Research, последний квартал минувшего года на рынке смартфонов оказался лучшим для компании Apple. Её доля рынка в США составила 56%. В среднем за год доля рынка США у Apple составляла 52,75%. У конкурентов лучший показатель у Samsung в третьем квартале, когда её доля была 34%.
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Тогда же у Apple оказалась самая низкая доля, составившая 47%. Южнокорейский производитель не смог развить успех и в последнем квартале его доля просела до 22%. Этому поспособствовало начало продаж аппаратов серии iPhone 13. Впервые её смартфоны Pro использовали панели LTPO OLED ProMotion с частотой 120 Гц, что поспособствовало привлечению дополнительных покупателей.
В нынешнем году от Apple снова ждут четырёх моделей. У двух будут экраны 6,1 дюйма, у остальных 6,7 дюйма. Ещё ожидается появление более дешёвого iPhone SE 5G, который продолжит использовать внешний вид iPhone SE 2020 года, но с более современными компонентами.
Поставки смартфонов в целом за год выросли на 10%, в последнем квартале на 30%. В сегменте флагманов у Apple рост на 67%, у Samsung падение на 11%. Из-за этого доля рынка последней сократилась до 22%, сообщает WCCFTech.
Доля рынка Lenovo (Motorola) выросла до 12% благодаря аппаратам вроде Moto G Pure. Он стал первым крупным устройством с чипом MediaTek на рынке США.