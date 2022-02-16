Доля Apple на родине превышает 50%

По статистике от фирмы Counterpoint Research, последний квартал минувшего года на рынке смартфонов оказался лучшим для компании Apple. Её доля рынка в США составила 56%. В среднем за год доля рынка США у Apple составляла 52,75%. У конкурентов лучший показатель у Samsung в третьем квартале, когда её доля была 34%.

реклама

Тогда же у Apple оказалась самая низкая доля, составившая 47%. Южнокорейский производитель не смог развить успех и в последнем квартале его доля просела до 22%. Этому поспособствовало начало продаж аппаратов серии iPhone 13. Впервые её смартфоны Pro использовали панели LTPO OLED ProMotion с частотой 120 Гц, что поспособствовало привлечению дополнительных покупателей.

В нынешнем году от Apple снова ждут четырёх моделей. У двух будут экраны 6,1 дюйма, у остальных 6,7 дюйма. Ещё ожидается появление более дешёвого iPhone SE 5G, который продолжит использовать внешний вид iPhone SE 2020 года, но с более современными компонентами.

Поставки смартфонов в целом за год выросли на 10%, в последнем квартале на 30%. В сегменте флагманов у Apple рост на 67%, у Samsung падение на 11%. Из-за этого доля рынка последней сократилась до 22%, сообщает WCCFTech.

Доля рынка Lenovo (Motorola) выросла до 12% благодаря аппаратам вроде Moto G Pure. Он стал первым крупным устройством с чипом MediaTek на рынке США.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming



