BioShock будет экранизирован, сценарий пока неизвестен

Несколько лет назад издатель Take-Two Interactive сообщил, что студия Cloud Chamber работает над новой игрой серии BioShock. С тех пор по этому поводу хранилось молчание, хотя игровой тизер могут показать на выставке E3 2022. Тем временем, существует ещё один масштабный проект по BioShock. Netflix совместно с Take-Two работает над созданием фильма по игре, сообщает Neowin.

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Информации о нём пока немного. Последние творения Netflix, вроде Castlevania, получили достаточно высокие зрительские оценки и симпатии критиков. Оценка этого сериала на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 94%. С другой стороны, сериал «Ведьмак» понравился не всем. Теперь следует ждать, что покажут в BioShock.

Предположительно, действие фильма BioShock будет происходить в новом окружении или же в подземном городе первой игры. Точных сведений по этому вопросу пока нет.

BioShock: The Collection содержит все три игры и стоит $9,99 в магазине Xbox. Все эти игры на консолях выдают не менее 60 кадров/с.

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