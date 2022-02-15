Флагманские планшеты Samsung раскупили за неделю и предварительные заказы приостановлены

Планшеты всегда считались бедными родственниками смартфонов, а Android-планшеты считаются бедными родственниками планшетов iPad. Однако, пандемия подняла интерес к компьютерам и планшетам, поскольку сидя дома, приятнее смотреть в большой экран, нежели в маленький. Приличных планшетов на Android пока не так много, поэтому такой интерес привлекли представленные на прошлой неделе модели Samsung Galaxy Tab S8. Они хороши всем, за исключением цены, но некоторых это не останавливает, пишет Arstechnica. Предварительные заказы также начали принимать на прошлой неделе и уже закончили, потому что планшетов не осталось.

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Samsung заявляет, что весьма довольна спросом потребителей на линейку Galaxy Tab S8. Он оказался настолько высоким, что компания прекратила принимать предварительные заказы на сайте Samsung.com на модели Galaxy Tab S8 Ultra и Galaxy Tab S8.

Всего представлены три модели: Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra, в порядке возрастания цен. В продаже остаётся только Tab S8+, а Tab S8 за $699 и Ultra за $1099 распродали.

Ultra обладает большим экраном 14,6 дюйма и уникальным дизайном с тонкими рамками и вырезом для передней камеры, как на Macbook Pro. У других моделей внешний вид более привычный. Эти планшеты работают на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, у них от 8 ГБ памяти, экраны с высоким разрешением и корпуса из алюминия.

С точки зрения характеристик или дизайна нет явных причин такого роста популярности по сравнению с планшетами прошлого поколения Tab S7 2020 года. В прошлом году Samsung не выпустила новых флагманских планшетов, не видя на них особого спроса. Нынешняя остановка заказов тоже не обязательно означает гигантский спрос. Не исключено, что планшетов было произведено мало из-за дефицита компонентов. Сейчас доля рынка планшетов у Samsung составляет 20%.

Google в последнее время тоже стала проявлять к планшетам больший интерес и собирается представить для них систему Android 12L. Остаётся надеяться, что этот интерес сохраниться надолго.

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