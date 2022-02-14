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Рейтинг J.D. Power назвал самыми надёжными автомобили Kia, Genesis и Hyundai
Среди всех моделей надёжнее всего Porsche 911
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В первый год проведения обновлённого варианта исследования J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study (VDS) принадлежащие концерну Hyundai Motor Group бренды Kia, Genesis и Hyundai заняли три первых места в топ-4. В ежегодном исследовании участники оценивают свои автомобили после трёх лет владения ими. Это позволяет понять, с какими проблем много, а с какими мало.

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Рассмотренные автомобили сначала проверили в рамках исследования начального качества J.D. Power 2019 в США (IQS). Семь из 10 лучших брендов в IQS вошли в топ-10 в VDS, что говорит о наличии прямой связи между первоначальным качеством автомобиля и три года спустя.

Некоторые автопроизводители лучше других справляются с предотвращением будущих проблем, пишет Newsweek. Среди них механические, внешние и внутренние проблемы автомобиля, неполадки информационно-развлекательных систем, системы помощи водителю и другие электронных систем. 

Всего исследование VDS существует 33 года. Его изменили с учётом современных технологий автомобилей. Рассматриваются 184 потенциально проблемных области в девяти основных категориях: климат, впечатление от вождения, внешний вид, функциональность/элементы управления/экраны, информационно-развлекательная система, интерьер, трансмиссия, сиденья и помощь при вождении. Ещё оценивается удовлетворённость состоянием авто после трёх лет использования. Владельцы говорят, находят ли они свой автомобиль более привлекательным, нежели в момент покупки, и какие обновления программного обеспечения были получены.

Автопроизводители всё чаще относятся к автомобилям как к другим потребительским устройствам, вроде смартфонов. Последние получают обновления программного обеспечения, теперь они бывают и в автомобилях для устранения проблем, улучшения и добавления возможностей. Кто из производителей лучше справляется с этим, тот получает больше довольных клиентов.

Из десять главных проблемных областей семь связаны с информационно-развлекательной системой: распознавание голоса, подключение к Android Auto и Apple CarPlay, Bluetooth, отсутствие достаточного числа разъёмов питания/USB-портов, трудные для понимания и использования навигационные системы, проблемы с экраном и неточная/устаревшая карта.

По общей надёжности среди отдельных моделей Porsche 911 второй год подряд и в третий раз за последние четыре стал чемпионом. Можно смело порекомендовать его к покупке всем нашим читателям.

Porsche 911

 

Среди производителей выиграла Kia, поднявшись с прошлогоднего третьего места. Следом за ней в пятёрке располагаются Buick, Hyundai, Toyota и Dodge.

Среди премиальных моделей первый Genesis, дальше Lexus, Porsche, Cadillac и Lincoln.

У представителей массового рынка вроде Kia и Hyundai проблем оказалось меньше, чем у люксовых авто. В последних больше технологий, так что больше вероятность сломаться. 

Исследование показало рост качества автомобилей массового рынка за последние годы, которое добралось до уровня качества автомобилей премиум-класса.

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#автомобили
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