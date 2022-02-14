Цены на видеокарты минимальные за 13 месяцев

Первый месяц 2022 года завершён и он показал улучшение ситуации с ценами на видеокарты AMD и Nvidia. Этому способствует ослабление дефицита, сообщается в отчёте 3DCenter.

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Пусть нынешние цены на карты далеки от рекомендованных производителями розничных цен, ситуация постепенно выправляется вот уже несколько месяцев подряд. Видеокарты Radeon сейчас примерно на 45% выше рекомендованных цен. Месяцем ранее разница была 63%. У карт Nvidia наценка сейчас 57% против 77% месяцем ранее.

Доступность видеокарт в продаже тоже улучшается и находится в высшей точке с начала 2021 года пишет wccftech. В Европе почти все магазины не испытывают недостатка видеокарт, так что есть из чего выбрать, если смириться с ценами.

Серия AMD Radeon RX 6000 стала предлагаться по более низким выгодным ценам по сравнению с GeForce. Дороже всего модели Radeon RX 6700 XT, RX 6800 и RX 6800 XT. Карта RX 6900 XT в среднем на 33% дороже рекомендованной цены, как и RX 6600 XT. RX 6600 дороже на 32%, а RX 6500 XT только на 17% дороже рекомендованных $199.

У Nvidia большая часть карт на 50% дороже рекомендованной цены. RTX 3080 Ti всего на 32% дороже, так что она для геймеров может оказаться привлекательнее флагмана RTX 3090. Последняя из выпущенных карта GeForce RTX 3050 на 49% дороже нормы.

Можно не сомневаться, что колебания цен и дальше будут зависеть от курсов криптовалют, которые сейчас находятся на спаде.

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