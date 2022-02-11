Компания Minisforum выпускает множество компактных компьютеров и очередной моделью стал B550. Он поставляется вместе с монтажной док-станцией для установки дискретной полноразмерной видеокарты и с блоком питания. Мини-ПК получил слот PCI-Express 3.0, после подключения к док-станции работающий с внешними видеокартами.
реклама
Пользователи могут выбирать между процессорами Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X. В последнем случае нужна дискретная видеокарта, сообщает Videocardz.
Эти устройства можно считать сочетанием мини-ПК и обычным башенным компьютером. Он работает от источника питания мощностью 19 В, если нет внешней видеокарты. Или можно использовать блок питания ATX или SFX (12 В).
Поддерживаются процессоры с TDP до 65 Вт, включая модели Ryzen 5000G и некоторые Ryzen 5000X, вроде 5600X. Для системы на 5600X потребуется мощность 600 Вт.
Среди характеристик отмечают разнообразие настроек материнской платы, поддержку самостоятельной сборки и блоков питания ATX или SFX с питанием всего компьютера и видеокарты отдельно. Обещано тихое охлаждение и разъём PCIe3.0 X16, для которого нужна поддерживающая стыковочная плата. Работает видео формата 4K и доступна бесплатная док-станция для видеокарты.
Процессор будет охлаждаться жидким металлом. Потребление всей системы варьируется в диапазоне 120-1000 Вт. Дата начала продаж и цены пока не названы.