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Мини-ПК Minisforum (AMD) B550 предлагается с поддержкой внешних видеокарт
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Компания Minisforum выпускает множество компактных компьютеров и очередной моделью стал B550. Он поставляется вместе с монтажной док-станцией для установки дискретной полноразмерной видеокарты и с блоком питания. Мини-ПК получил слот PCI-Express 3.0, после подключения к док-станции работающий с внешними видеокартами.

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Пользователи могут выбирать между процессорами Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X. В последнем случае нужна дискретная видеокарта, сообщает Videocardz.

Эти устройства можно считать сочетанием мини-ПК и обычным башенным компьютером. Он работает от источника питания мощностью 19 В, если нет внешней видеокарты. Или можно использовать блок питания ATX или SFX (12 В).

Поддерживаются процессоры с TDP до 65 Вт, включая модели Ryzen 5000G и некоторые Ryzen 5000X, вроде 5600X. Для системы на 5600X потребуется мощность 600 Вт.

Среди характеристик отмечают разнообразие настроек материнской платы, поддержку самостоятельной сборки и блоков питания ATX или SFX с питанием всего компьютера и видеокарты отдельно. Обещано тихое охлаждение и разъём PCIe3.0 X16, для которого нужна поддерживающая стыковочная плата. Работает видео формата 4K и доступна бесплатная док-станция для видеокарты.

Процессор будет охлаждаться жидким металлом. Потребление всей системы варьируется в диапазоне 120-1000 Вт. Дата начала продаж и цены пока не названы.

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#компьютеры #minisforum
1
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Игорь Баркович
16:05
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Хе..прикольная статейка.. 😁
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Я всех считаю за людей, только одни делают глупости по малолетству, а другие их подначивают по злому умыслу, а когда пахнет жареным прячутся в кусты и прикрываются борьбой с "режимом"
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
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RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
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15:54
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