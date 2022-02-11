Ранний инженерный образец показал многообещающие результаты

Флагманский процессор Intel Core i9-13900K следующего поколения уже неоднократно попадал в поле зрения. Недавно стало известно о поддержке в нём 32 потоков команд, напоминает WCCFTech. Это же подтверждено базой данных бенчмарка Ashes of The Singularity. Набор тестов не был обновлён и пока не различает физические ядра и логические. Гибридный дизайн Alder Lake и будущих процессоров Intel вводит программное обеспечение в заблуждение.

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Известно, что у Core i9-13900K 24 ядра (8+16). Его будут выпускать на усовершенствованном техпроцессе Intel 7 с новейшими ядрами Raptor Cove и Gracemont Enhanced. Добавление ядер E должно улучшить многопоточную производительность. Ожидается объём кэша до 68 МБ. Game Cache станет ответом Intel на 3D V-Cache, хотя у AMD объём составляет 96 МБ.

AMD Ryzen 7 5800X3D с 96 МБ кэша показывает равные результаты или имеет 10% преимущества в играх над 12900K. В 13900K Intel увеличит кеш в два с лишним раза с нынешних 30 МБ и тем самым сведёт на нет преимущества AMD 3D V-Cache. Частота ядер Raptor Cove будет достигать 5,3 ГГц и больше, что также даст прирост производительности. Остаётся лишь увидеть цены.

Core i9-13900K протестировали с 32 ГБ памяти (вероятно, DDR5) и видеокартой GeForce RTX 3090. Процессор был ранним инженерным образцом, но смог показать скорость уровня Core i9-12900K. Тактовая частота могла быть в районе 3 ГГц. Однако, данный бенчмарк не самый современный и не способен раскрыть весь потенциал современных процессоров.

Напомним, что в новых процессорах будут новые ядра Raptor Cove (производительные) и улучшенные Gracemont (экономичные). Чипы будут разделены на три сегмента: серия K мощностью 125 Вт для энтузиастов, обычные мощностью 65 Вт и экономичные чипы 35 Вт. Будут модели с 24 ядрами, 16, 10, 4 и 2.

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