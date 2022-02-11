Американский производитель мобильных процессоров и другого оборудования Qualcomm хочет застолбить за собой часть потенциально очень прибыльного рынка метавселенной. В США желающих хватает, поэтому компания открывает шесть лабораторий в Европе.
реклама
Qualcomm не первый год продвигает термин XR, напоминает Telecoms. В нём она пробует объединить дополненную реальность, виртуальную реальность и тому подобные разработки. X означает «расширенный», то есть расширение реальности цифровыми методами.
Чтобы картинка радовала глаз, а на заднем плане рассчитывался огромный объём информации, нужны старые добрые кремниевые чипы, желательно помощнее. На этом и хочет заработать Qualcomm. В Европе уже есть достаточно развитое сообщество AR/VR, поэтому Qualcomm придёт не на пустое место. В каких странах и городах откроют лаборатории, пока не сообщается. Компания уже занимается в Европе различными исследованиями и разработками.