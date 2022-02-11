Она позволит одновременно подключать несколько мониторов

Видеокарта Nvidia T1000 постепенно начинает появляться в продаже. Она описывается как модель «профессионального начального уровня» и занимает в системном блоке один слот. У неё 8 ГБ памяти и она способна управлять четырьмя экранами 4K или двумя 8K с частотой 60 Гц.

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Это одна из самых компактных «профессиональных» видеокарт с подключением к нескольким мониторам одновременно. Дефицит чипов может затруднить её поиск в продаже, тем более по рекомендованной цене. Nvidia выпустила видеокарту без официальных заявлений, так что на большие продажи не рассчитывает.

T1000 основана на архитектуре Turing предыдущего поколения. У неё GPU TU117 с 896 ядрами CUDA и производительность FP32 2,5 TFLOPS. Есть версии с памятью 4 ГБ и 8 ГБ, сама память GDDR6 с шиной 128 бит.

T1000 потребляет 50 Вт и не требует дополнительных разъёмов питания. У неё однослотовая система охлаждения с одним вентилятором, сообщает Neowin.

Nvidia позиционирует T1000 как карту для простых приложений CAD/CAM, где не нужна серьёзная графическая производительность. В играх она на уровне GeForce GTX 1650.

Nvidia T1000 стоит $405 за 4 ГБ и $500 за 8 ГБ. Последняя версия пока продаётся только в Японии.

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