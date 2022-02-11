Некоторые пользователи решили, что это всё-таки баг, а не «фича»

Прошлой осенью в продажу поступили планшеты Apple iPad mini 6. По сравнению с моделями прошлого поколения они получили изменённый внешний вид и стали больше похожи на iPad Air 4. Размер у них меньше, но процессор тот же последний на данный момент A15 Bionic. Однако, производительность этого процессора не уберегла экран iPad mini 6 от «эффекта желе» при прокручивании изображения. Он возникает, если изображение на одной стороне экрана обновляется быстрее, чем на другой. Некоторые пользователи жалуются, что текст прокручивается неравномерно, когда планшет находится в портретной ориентации.

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Apple знает об этом, но проблема остаётся. Кристофер Брайан из Колорадо в США подал коллективный иск против компании, обвиняя её в ложном маркетинге. Жалоба подана в суд Северной Калифорнии, сообщает WCCFTech. В ней сказано, что Apple знает о проблеме и продолжает продавать iPad mini 6 как есть. Также истцы недовольны тем, что Apple не вносит изменения в рекламные материалы, не упоминая в них «эффект желе».

По словам представителя компании, этот эффект является нормальным явлением на жидкокристаллических экранах. Быть может, на экранах iPad mini 6 эффект более явно выражен из-за вертикального расположения платы контроллера дисплея внутри планшета. Плата контроллера на iPad Air 4 установлена горизонтально, что якобы лучше скрывает эффект желе.

В иске от Apple требуют возместить убытки всем покупателям iPad mini 6 в США.

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