Анонс может произойти на выставке Computex, начало продаж в третьем квартале

Процессоры AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 для персональных ПК и материнские платы с сокетом AM5 могут появиться раньше ожидавшегося, хотя это пока неофициальная информация. Сама AMD говорила, что процессоры AMD Ryzen 7000 для ПК на техпроцессе 5 нм и архитектуре Zen 4 плюс платформа AM5 появятся во втором полугодии. Инсайдер Greymon55 считает, что можно рассчитывать на их продажи в третьем квартале.

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Выставка Computex 2022 намечена на май, напоминает WCCFTech. Там можно рассчитывать если не на полноценный анонс, то хотя бы на появления дополнительной информации о процессорах Ryzen 7000. Что касается материнских плат на AM5, первые образцы должны начать рассылаться уже в феврале. Эти платы получат ряд новых функциональных возможностей и новый сокет.

Быть может, AMD решила поторопиться в свете выпуска процессоров Intel Alder Lake, которые предлагают приличную игровую производительность и эффективность. В третьем квартале Intel собирается представить процессоры Raptor Lake 13-го.





Процессоры Ryzen для ПК на Zen 4 имеют кодовое имя Raphael и выйдут на смену Ryzen 5000 Vermeer на Zen. Ядра будут производиться на техпроцессе 5 нм, кристаллы ввода-вывода 6 нм. AMD может увеличить число ядер, сейчас максимум составляет 16 ядер и 32 потока.

Предположительно, новая архитектура Zen 4 даст прирост числа выполняемых за такт инструкций до 25% и тактовую частоту в районе 5 ГГц. Будущие чипы AMD Ryzen 3D V-Cache на архитектуре Zen 3 основаны на чиплетах с вертикальным расположением компонентов. Такая же структура может быть и у процессоров на Zen 4.

Среди характеристик этих процессоров можно назвать поддержку двухканальной памяти DDR5, AMD RAMP (профиль ускоренной памяти Ryzen), 28 линий PCIe, TDP 105–120 Вт (верхний предел около 170 Вт).

Материнские платы получат сокет LGA1718 и его жизненный цикл должен оказаться продолжительным. В них ожидается наличие DDR5-5200, дополнительного ввода-вывода NVMe 4.0 и USB 3.2, USB 4.0. Сначала ожидаются чипсеты серии 600, флагманский X670 и более дешёвый B650. X670 сможет поддерживать PCIe Gen 5 и память DDR5. У таких плат будет большой размер, поэтому платы формата ITX будут только на B650.

Ещё в процессорах Raphael ожидается встроенная графика RDNA 2 с количеством ядер 2-4 (128-256 ядер). Это меньше по сравнению с APU Ryzen 6000 Rembrandt, которые пока не поступили в продажу, но достаточно для конкуренции с Intel Iris Xe.

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