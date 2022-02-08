Отчёт Google в день безопасного интернета

В прошлом году Google рассказала, что хочет создать мир без паролей. Многие другие технологические компании, такие как Microsoft, считают пароли рискованными в плане безопасности, если они слабые или применяются на нескольких сайтах. Вместо паролей можно задействовать приложения для аутентификации и многофакторную проверку. Двухэтапная проверка Google (2SV) оказалась довольно успешной, пишет Neowin.

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В День безопасного интернета Google сообщила, что инициатива автоматической активации 2SV привела к повышению безопасности 150 млн аккаунтов. Компания автоматически включает 2SV в правильно настроенных аккаунтах с прошлого мая. Два миллиона авторов на YouTube тоже вынуждены были использовать 2SV. Это привело к сокращению количества взломанных учётных записей на 50% по сравнению с теми, у кого нет 2SV.

Google довольна первоначальными результатами и теперь намеревается сделать процесс настройки 2SV проще. Будет улучшена существующая интеграция ключей безопасности в смартфонах и приложении Google Smart Lock на iPhone.

Google дала советы по улучшению безопасности учётной записи. Это проверка безопасности, включение 2SV и использование диспетчера паролей Google. В этом году и позднее компания будет работать над автоматической активацией 2SV в новых аккаунтах и оптимизацией серверных технологий.

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