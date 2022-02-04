В наши дни любая хоть сколько-нибудь значительная компания хочет урвать кусок криптовалютного пирога. Facebook исключением не является. В 2019 году она представила собственную криптовалюту Libra для предоставления малообеспеченным людям доступа к финансовой сети на блокчейне.
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Facebook является далеко не самой любимой компанией в мире и многие относились к этому проекту скептически. Ряд потенциальных финансовых партнёров (включая PayPal и MasterCard) отказались от поддержки этой криптовалюты ещё до её появления. Законодатели волновались, что Facebook получит слишком большой контроль над криптовалютой с учётом объёма знаний о пользователях со всего мира.
Чтобы развеять эти сомнения, была создана ассоциация Libra. Контроль над криптовалютой должен был быть передан консорциуму компаний. Теперь оказалось, что переименованный в прошлом году в Diem проект закрыт, сообщает Techspot. Его активы были проданы Silvergate Capital Corporation, и планы Facebook наверняка останутся нереализованными.
Информацию предоставил генеральный директор Diem Стюарта Леви. После длительного продолжительного диалога с федеральными регулирующими органами стало очевидно, что проект не может развиваться. При этом он якобы получил высокую оценку от неназванного высшего регулирующего органа.