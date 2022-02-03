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ФБР винит Китай в подавляющем большинстве кибератак на США
Больше, чем все остальные страны вместе взятые
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Кибератаки на государственные и частные организации в США происходят регулярно. Нам давно привычно, что обвиняют в них русских хакеров. Однако, есть и другой источник угрозы, причём более масштабный, а именно Китай. ФБР считает, что Китай произвёл больше кибератак на США, чем все остальные страны вместе взятые, сообщает Techspot.

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В выступлении «Противодействие угрозам, исходящим от правительства Китая внутри США», директор ФБР Кристофер Рэй рассказал о более чем 2000 расследований случаев попыток кражи информации и технологий США со стороны Китая.

Китай якобы крадёт огромные объёмы информации и наносит серьёзный ущерб рабочим местам в большом числе отраслей. Новые дела заводятся примерно два раза в сутки. 

В качестве примера называется взлом Microsoft Exchange, затронувший сети 10000 американских компаний. Другая атака со стороны китайской государственной корпорации, в ходе которой у американской компании по производству ветряных турбин в Массачусетсе был украден исходный код, привела к потере работы 600 человек. Потом китайская компания Sinovel использовала украденный код для продажи ветряных турбин в сами США.

Китай винят в краже ключевых технологий для достижения успеха в инициативах вроде «Сделано в Китае 2025». Правительство Китая может контролировать не принадлежащие ему компании через ячейки Коммунистической партии. Они обязаны быть во всех достаточно масштабных китайских компаниях.

В 2015 году президент Обама и председатель КНР Си Цзиньпин подписали пакт о кибербезопасности. В нём говорится, что ни одна из стран не будет проводить сама или помогать краже интеллектуальной собственности в киберпространстве. Сообщения о нарушениях пакта со стороны Китая появились через месяц после его подписания. Количество атак с тех пор только растёт.

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#безопасность
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