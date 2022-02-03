Подразделение Reality Labs потеряло $10 млрд

Квартальный финансовый отчёт компании Meta показал неприятную для неё тенденцию, сообщает Techspot. Впервые с момента появления социальной сети 17 лет назад число ежедневно активных пользователей Facebook сократилось. Из-за этого акции упали на 24%, что принесло падение стоимости компании на $200 млрд.

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Отчёт показывает, что число ежедневно активных пользователей в прошлом квартале снизилось с 1,93 млрд до 1,929 млрд. На фоне молодых конкурентов вроде TikTok Facebook воспринимается как социальная сеть для пожилых.

Молодёжь проводит в Facebook всё меньше времени, а новым пользователям в среднем 24-25 лет. В октябре Марк Цукерберг заявил, что Facebook будет меняться под молодую аудиторию и делать ставку на видео в стиле TikTok.

Прибыль и рост дохода Meta оказались ниже ожидавшихся по причине инфляции и политики конфиденциальности Apple в отношении рекламы. Точность целенаправленного показа рекламы снизилась, что привело к росту стоимости достижения результатов.

Доход за квартал составил $33,76 млрд, так что до разорения и нищеты Meta ещё далеко. Это на 20% превосходит результат годичной давности. Количество ежедневно активных пользователей в разных сервисах компании выросло с 2,81 млрд до 2,82 млрд.

Meta впервые раскрыла подробности о подразделении AR и VR (Reality Labs), которое играет значительную роль в развитии метавселенной. Убыток от его деятельности в прошлом году составил $10,2 млрд. Цукерберг говорит, что до полной реализации планов по метавселенной ещё далеко. Новой устройство виртуальной реальности компания планирует выпустить в этом году в верхней ценовой категории.

В плане репутации 2021 год для Facebook был крайне неудачным и она была названа худшей компанией года.

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