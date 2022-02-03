Скоро они станут доступными вместе с самим устройством

Компания Valve прошлым летом анонсировала первую для себя портативную игровую консоль Steam Deck. На ней были обещаны игры категории AAA, в основном уже имеющиеся на компьютерах. Продажи консоли ожидаются уже в этом месяце, напоминает Pocketnow.

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Её успех у потенциальных покупателей как всегда в таких случаях зависит от количества и качества доступных игр. Valve запустила программу Steam Deck Verified для тестирования существующих и будущих игр под Steam Deck. Каждая протестированная игра получает оценку. Она показывает геймерам, есть на консоли интересные им игры или нет.

Инсайдер Avery получил доступ к базе данных Steam и рапортует, что компания проверила сотни игр и больше ста были признаны пригодными для консоли. Всего было протестировано 258 игр, 112 годятся для Steam Deck. 108 игр получили оранжевый балл. Это означает возможность играть, хотя максимальные настройки графики лучше не выставлять. Игры с красным баллом считаются неиграбельными и сейчас таких 38. В большинстве случаев они не работают из-за используемой издателями конфигурации Anti Cheat или отсутствия поддержки виртуальной реальности.

Steam Deck обладает экраном 7 дюймов с разрешением 1280 x 800 и работает на системе Steam OS 3.0 на основе Arch Linux. У него 4-ядерный процессор на архитектуре AMD Zen и графический на архитектуре AMD RDNA 2. Объём памяти составляет 16 ГБ, может использоваться SSD PCIe NVMe до 512 ГБ.

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