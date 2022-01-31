Слишком быстрый расход заряда батареи и проблемы с синхронизацией часов

Компания Apple недавно выпустила обновления iOS 15.3, watchOS 8.4 и macOS 12.2 с рядом изменений, исправлений багов и улучшением производительности, сообщает WCCFTech. Однако, они же принесли новые ошибки на устройства MacBook и Apple Watch. Некоторые их обладатели говорят о более быстрой разрядке батарей MacBook после обновления до macOS 12.2. Пользователи Apple Watch на watchOS 8.4 жалуются на отсутствие синхронизации приложения Wallet с iPhone. Они не видят данные на часах, которые должны быть синхронизированы с iPhone. Apple проверяет эти сведения и дата выпуска исправления пока неизвестна.

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Также последняя версия системы для MacBook принесла проблемы с Bluetooth, что и приводит к повышенному расходу энергии. Утечка происходит, даже если вообще не пользоваться устройством. Относится это как к ноутбукам на процессорах Intel, так и на Apple M1. От 100% до нуля батарея разряжается за два часа и корпус при этом заметно нагревается.

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