Windows 11 добралась до доли в 16,1%

Релиз системы Windows 11 был не самым гладким для Microsoft. Она оказалась недоработанной и поначалу в ней отсутствовали обещанные Android-приложения и не только. Обновления последних нескольких месяцев помогли Microsoft сгладить ситуацию, а Android-приложения должны стать доступными уже в феврале.

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В свете таких проблем неудивительно, что у Microsoft возникли трудности с привлечением пользователей в новую систему. Pocketnow сообщает, что в последние месяцы ситуация постепенно выправляется. Статистика фирмы AdDuplex, которая предоставляет рекламную платформу для приложений в магазине Microsoft Store, показывает рост доли Windows 11 с 8,6% в ноябре до 16,1% в январе. Данные были взяты примерно с 60000 компьютеров на Windows 10 и Windows 11, где работали приложения с AdDuplex SDK версии 2. Не учитывались компьютеры на системах Windows 7 и Windows 8.

Большая часть пользователей остаются на версии Windows 10 версии 21H1 (28,6%). При этом темпы распространения Windows 11 растут. Желающих стало в два раза больше по сравнению с устанавливающими Windows 10. В будущем разрыв станет только нарастать, поскольку ряд производителей компьютеров и ноутбуков в этом году планируют представить устройства на Windows 11.

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