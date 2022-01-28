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Samsung планирует увеличить объём продаж смартфонов с 5G в этом году
Она рассчитывает на рост спроса и говорит о вероятном росте цен на память
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На этой неделе компания Samsung рассказала о планах наращивания объёма производства смартфонов с поддержкой стандарта связи 5G, рассказывает Phonearena. Это должно помочь ей увеличить долю рынка смартфонов в целом. У компании минувший квартал в финансовом плане был лучшим за минувшие четыре года и она рассчитывает на дальнейшее увеличение спроса на гаджеты. 

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Правда, даже у компании масштаба Samsung сохраняются опасения по поводу проблем с сетями поставок и пандемии. Предположительно, в нынешнем году на модели с 5G придётся более половины продаж смартфонов. Вице-президент мобильного бизнеса Samsung на брифинге для инвесторов сообщил, что компания активно старается повысить спрос на аппараты с 5G.

Что касается производства чипов памяти, Samsung говорит о росте спроса на них. Это может стать причиной роста цен на память в датацентрах и мобильных устройствах. Ожидается связанный с серверами рост спроса и увеличение стоимости памяти в первом полугодии.

90% годовых капитальных затрат Samsung в 2021 году от суммы $40,1 млрд израсходовали на создание и улучшение производства чипов. Samsung является вторым по объёмам производителем TSMC. Компании вроде Qualcomm не имеют собственных производств и платят Samsung за производство разработанных ими чипов. Samsung Foundry сейчас выпускает флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000 плюс собственный Exynos 2200.

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