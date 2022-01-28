При этом и энергопотребление у него заметно выше

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С недавних пор компания Apple начала отказываться от использования процессоров Intel в своих компьютерах. Она сама занялась разработкой процессоров и неудивительно, что их сравнивают с чипами Intel и AMD для настольных ПК и ноутбуков. В данный момент для сравнению есть модели Apple M1 Pro и M1 Max.

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Сайт PCWorld проверил 14-ядерный Intel Core i9-12900HK на фоне флагмана прошлого поколения Rocket Lake и AMD Ryzen 9 5900HX. Чип Intel для ноутбуков показал лучшую среди них производительность и хорошую автономность за счёт восьми экономичных вычислительных ядер.

Также можно сравнить результаты в Geekbench и Cinebench процессоров Core i9-12900HK, Apple M1 Pro и M1 Max. Чип Intel оказался заметно быстрее.

Процессоры Apple обычно хороши в Geekbench 5, но Core i9-12900HK получил 1838 баллов в одноядерном тесте и 13235 баллов в многоядерном. Разница всего в несколько процентов с M1 Pro и M1 Max, но она в пользу Intel. В Geekbench 5 OpenCL Intel Iris Xe уступает 16-ядерному графическому процессору в Apple M1 Pro, а тем более 32-ядерному в M1 Max, который быстрее почти втрое.

Core i9-12900HK лидирует в Cinebench R23, набрав 1895 баллов в одноядерном и 15981 в многоядерном тестах. 10-ядерный Apple M1 Pro получил 1531 и 12381 балл соответственно, сообщает Techspot.

К сожалению, лидерство процессора Intel достигается за счёт более высокого расхода энергии. Иногда энергопотребление достигает 140 Вт, в два с лишним раза больше чипов Apple.

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В этом году Apple планирует завершить переход на собственные процессоры с релизом Mac Pro. В нём будет монструозный 40-ядерный процессор с 128 графическими ядрами.