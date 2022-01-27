TikTok стал самым быстрорастущим брендом

Год едва начался, но уже был опубликован рейтинг брендов Brand Finance. Вполне ожидаемо возглавляет его компания Apple, информирует Phonearena. Стоимость её бренда сейчас оценивается в $355,1 млрд. Это на $5 млрд выше находящейся на втором месте Amazon.

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Прошлогодний рейтинг возглавляла тоже Apple. Успех серии смартфонов iPhone 13 помог сохранить лидерство. При этом стоимость бренда Apple за год выросла на 35%, как выросли лояльность клиентов и эмоциональная привязанности к бренду.

Стоимость бренда и капитализация компании являются разными показателями. Они могут быть связаны, но не одинаковы. Стоимость бренда представляет собой сумму, которую другая компания захотела бы заплатить за лицензию на использование в своих продуктах фирменного стиля Apple, названий и логотипа.

Стоимость бренда Apple является сейчас рекордной в истории этого рейтинга. Кроме того, уже в этом году стоимость самой компании превысила $3 трлн.

Половину ценности бренду приносят аппараты iPhone. Не забывает Apple и о других продуктах, таких как планшеты iPad, iMac и AirTags. Количество предлагаемых сервисов тоже регулярно растёт.

Чтобы потребители были довольны, следует среди прочего уделять внимание конфиденциальности и экологии. Политика конфиденциальности в магазине App Store в последнее время стала более прозрачной. Всё больше производящих продукты для Apple компаний планируют переходить на полностью возобновляемые источники энергии. К 2030 году Apple хочет достичь углеродной нейтральности.

Наиболее быстрый прирост стоимости бренда показал TikTok (+215%, с $18,7 млрд до $59 млрд). Сейчас компания на 18-м месте по стоимости бренда. Число пользователей сервиса в прошлом году достигло миллиарда.

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