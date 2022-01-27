В декабре компания Krafton анонсировала планы по переводу игры PlayerUnknown’s Battlegrounds на бесплатную модель (F2P). Это произошло 12 января 2022 года и привело к значительному росту популярности игры, сообщает Techspot.
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В течение первой недели после этого прирост новых игроков составил 468%. В некоторых регионах, среди которых Юго-Восточная Азия и Южная Америка, этот показатель был 537%.
Средняя продолжительность игры на ПК и консолях выросла в два раза, а на PlayStation на 400%. Также в момент смены модели распространения игра стала самой популярной на платформе Steam.
PUBG появилась здесь в раннем доступе в 2017 году и стала локомотивом жанра королевской битвы. На ПК и консолях продано около 75 млн. экземпляров игры. Это означает пятое место среди самых продаваемых игр всех времен. Впереди только Minecraft, Grand Theft Auto V, Tetris и Wi Sports.
Разработчики надеются сохранить популярность раздачей подарков. Если играть в PUBG не менее часа с 3:00 по московскому времени 28 января до 2:59 30 января, выдаётся специальная награда за каждый день входа в игру.