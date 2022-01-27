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Индия собирается создать конкурента для Android и iOS
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Правительство Индии рассматривает возможность создания своей мобильной операционной системы, ставит в известность Androidauthority. Она может вступить в ряды таких продуктов, как Harmony OS и Sailfish OS.

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Мир смартфонов давно и плотно поделён на Android и iOS. Какие только компании не пробовали разбавить этот тандем - не удалось даже гигантам вроде Microsoft со всеми своими ресурсами. Однако, в Индии весьма верят в силу местных программистов.

Государственный министр по электронике и информационным технологиям сообщил, что правительство изучает возможности стартапов и академических учреждений для создания этой системы. В последние годы таких попыток было множество: BlackBerry 10, Bada OS, Tizen, Windows Phone и WebOS. В некоторых ещё теплится жизнь. Это KaiOS для простых сотовых телефонов и Sailfish OS. У Huawei по необходимости возникла Harmony OS, хотя скорее это Android 10 плюс EMUI с некоторыми модификациями. 

Скорее всего новой системе потребуется поддержка Android-приложений и работа на слабых устройствах, чтобы ей захотели пользоваться. Также не помешает поддержка приложений Google.

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#операционные системы
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