OnePlus Nord 2T начнёт поступать в продажу в феврале

OnePlus Nord 2T должен стать очередным смартфоном средней ценовой категории китайского производителя. Он выйдет на смену OnePlus Nord 2 и уже можно ознакомиться с его спецификациями.

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Инсайдер Стив Х.МакФлай (знакомая фамилия) и Phonearena рассказали о главных характеристиках устройства. Среди них процессор MediaTek Dimensity 1300 и три задних камеры с основной 50 Мп.

Для сравнения, у OnePlus Nord 2 процессор Dimensity 1200, а Dimensity 1300 ещё не был анонсирован. Можно рассчитывать на его более высокую производительность.

Ожидается экран AMOLED 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ (2400 х 1080) с частотой обновления 90 Гц. Мощность подзарядки составит 80 Вт против 65 Вт в OnePlus Nord 2. Недавно представленный в Китае OnePlus 10 Pro тоже обладает подзарядкой 80 Вт. Ёмкость батареи будет 4500 мАч.

Основная камера получит разрешение 50 Мп, будет сверхширокоугольная камера 8 Мп и монохромная 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 32 Мп.

Объём памяти ожидается 6/8/12 ГБ, хранилища 128/256 ГБ. Программное обеспечение будет основано на Oxygen OS 12 и Android 12.

В Индии аппарат ждут в феврале, про даты появления в других странах не говорится.

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