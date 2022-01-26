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Twitter рассказывает о рекордном числе запросов на удаление контента со стороны государств
Рост запросов был максимальным с момента начала публикации таких отчётов
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Твиттер в первой половине прошлого года получил рекордное число запросов на удаление контента от государств со всего мира, рассказывает Engadget. Об этом говорится в очередном отчёте прозрачности этого сервиса. Юридических запросов было 43387 и затрагивали они 196878 аккаунтов. Такие отчёты публикуются с 2012 года и рост запросов тоже оказался рекордным за всё это время.

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Значительный вклад в эти рекорды внесло Министерство связи и информационных технологий Индонезии. Оно пометило 102363 аккаунта как предлагающие сексуальные услуги и нелегальный контент для взрослых. Twitter принял меры в отношении 18570 из них. Выросло число скрытых от пользователей аккаунтов из-за контента, нарушающего российские законы о подстрекательстве к самоубийству.

В прошлом году власти нашей страны говорили о возможной блокировке Twitter по вышеназванной причине, из-за противозаконных материалов для взрослых и информации об употреблении наркотиков. Была снижена скорость доступа к Twitter для ПК и мобильных устройств.

95% запросов пришли из пяти стран, в первую очередь из Японии. На её долю пришлось 43% запросов. Большинство из них касаются наркотиков и финансовых преступлений. Остальными четырьмя странами являются Россия, Турция, Индия и Южная Корея.

В сервисе считают рост числа таких запросов угрозой конфиденциальности и свободе выражения мнений. 

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