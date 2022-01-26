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Видеокарты Intel ARC Alchemist получат память Samsung GDDR6 16 Гбит/с
Доступны изображения Intel Arc Alchemist SKU2 (384EU) с памятью Samsung G6
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На приведённом ниже изображении можно увидеть графический процессор Intel DG2-512EU. Это чип на техпроцессе 6 нм на архитектуре Xe-HPG из линейки графических процессоров Arc Alchemist. У него шесть модулей памяти Samsung K4ZAF325BM-HC16. У каждого чипа объём 2 ГБ и пропускная способность 16 Гбит/с.

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В сеть попала таблица спецификаций из Китая, сообщает Videocardz. Она была составлена более 7 месяцев назад, но до пользователей интернета добралась только теперь. С её помощью можно распознать чип на изображении выше, но не определить, мобильный он или для видеокарты для настольных ПК.

Шесть модулей памяти вокруг чипа означают модель 384 EU (SKU2). У неё 12 ГБ памяти GDDR6 и 192-битная шина с пропускной способностью до 384 ГБ/с.

Данная модель памяти Samsung описывается сейчас словом «Sampling». При этом месяц назад речь шла о её промышленном производстве.

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Неизвестна причина, по которой Samsung изменила статус этой или почему память 18/20/24 Гбит/с исчезла из каталога. Вне зависимости от этого, появление видеокарт Arc Alchemist ожидается в нынешнем квартале. Неизвестно, будут это видеокарты для ноутбуков, настольные или оба варианта.

#intel #видеокарты
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