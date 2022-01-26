Очередной финансовый отчёт показал, почему компания может тратить десятки миллионов на покупки игровых студий

Компания Microsoft продолжает отлично чувствовать себя в финансовом плане, хотя прибыли стали меньше по сравнению с показателями годичной давности. В минувшем квартале доход составил $51,7 млрд (+20% по сравнению с прошлым годом), прибыль $18,8 млрд (+21%). Локомотивом успеха Microsoft является облачный бизнес, подразделение персональных компьютеров ПК, Office и других корпоративных продуктов. Сегмент Intelligent Cloud бизнес вырос на 26%, заработав $18,3 млрд. Доход Productivity and Business увеличился на 19% до $15,млрд, сообщает Engadget.

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В этом квартале у компании не было слабых звеньев. Даже устройства Surface показали рост в 8% за счёт ноутбуков. Доходы Windows от OEM-производителей выросли на 25%, поскольку рынок ПК в целом остаётся на подъёме. Продажи Office потребителям выросли на 15%. Количество подписчиков Microsoft 365 составляет 56,4 млн.

Недавно компания привлекла к себе внимание покупкой Activision Blizzard за $68,7 млрд в 2023 году. Будет интересно узнать, как она скажется на финансовых показателях игрового бизнеса Microsoft.

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