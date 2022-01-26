Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google тестирует замену сторонним файлам куки в виде Topics API
Topics API в браузере заменит ранее предложенный вариант FLoC
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Файлы куки скоро должны уйти в прошлое, поэтому рекламодатели в интернете ищут другие способы показа пользователям интересной им рекламы. Google в 2019 году запустила «песочницу конфиденциальности» для поиска альтернатив. В прошлом году компания анонсировала FLoC (или Federated Learning of Cohorts). Планы развёртывания FLoC в итоге отложили, а песочницу конфиденциальности начали проверять регулирующие органы Великобритании и США. Во вторник компания рассказала о тестировании нового метода под названием Topics API, сообщает Engadget.

реклама

Этот интерфейс применяется в браузере Chrome для определения списка пяти основных интересных пользователю тем на основе истории посещённых страниц. Темы определяются сравнением известных посещённых вами сайтов со списком из примерно 350 тем. Список взят у Interactive Advertising Bureau и из собственных данных Google. Когда издателям нужно знать интересующие пользователя темы, они могут задействовать Topics API для запроса этих данных в браузере и показа релевантной рекламы на их основе.

Например, если человек посещал посвящённые фитнесу сайты, Chrome отнесёт их к вашим главным интересам за неделю и поделится этим с издателями. Последние смогут показывать рекламу спортивного снаряжения. Темы будут выбирать по одной из области интересов за последние три недели и доступ к ним будет у всех сайтов и рекламных партнёров. Google утверждает, что темы хранятся три недели, а потом удаляются. Данные и обработка происходят локально на устройстве без внешних серверов.

В Chrome можно будет просматривать установленные темы и удалять ненужные, а также полностью отключить эту функциональность. Список тем является заранее заданным. Google планирует запустить пробную версию функциональности в конце первого квартала. Сейчас компания принимает отзывы от партнёров, заинтересованных групп и регулирующих органов. В случае успешного тестирования интерфейс может быть запущен к третьему кварталу года.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#google
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google готовит Chromecast следующего поколения с поддержкой кодека AV1
Khronos Group анонсировала API Vulkan 1.3
Первым складным смартфоном, выпущенным Google, будет Pixel Notepad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
15
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
234
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
67
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
54
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
75
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+
Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
12
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
10
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
36
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
44
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
68
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
11
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
4
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
2
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
62
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
33
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
27
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
1
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
363

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
27
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
11
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
21
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
4
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
+

Сейчас обсуждают

markone
09:46
Заглот опять насасывает?
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
Шешенбек Тант-Оглы
09:45
Тоже заметил и мне вспомнилась фраза
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
terenty79
09:42
аж все побежали за такой внезапной быстротой
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
x.7
09:42
Отыквят и что с того? Вытаскивается из ПК rtx3000, переносится в ферму, а в игровой ставится новенькая технологичная 4070-4080, например. Не продавать же теперь 3000 карты гамерам из-за этого. Пусть т...
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Юрий Меркулов
09:42
я боюсь, что к моменту их выхода и майнерам они будут особо не нужны. если речь о 2023 годе. карты надо брать или сейчас или, что еще лучше - "вчера".
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Максим Головин
09:41
Zelot'a жопой на риг без охлаждения надо посадить ))
Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
D3m0n
09:41
Охренеть. Хотя, там контингент подрос, и сейчас многие взрослые женатые с приличными ЗП.
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Юрий Меркулов
09:40
курс терафлопса падает! :)
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
overandover
09:40
Смешно. Откуда такой прирост? Кто-то освоил тп в 3нм? Нет. Каков будет выход чипов с площатью в 2 раза больше, чем сейчас? Сколько это жрать будет? Реал, этот инсайдер дебил, школоло-петрушка
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Юрий Меркулов
09:40
проходное поколение было 2000. обкатка rtx и прочих новых плюшек. у 3000 - огромный прирост был. "проходные" (образно выражаясь), в данном случае лишь финансы школьников, кто не могут позволить себе 3...
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем