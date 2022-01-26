Topics API в браузере заменит ранее предложенный вариант FLoC

Файлы куки скоро должны уйти в прошлое, поэтому рекламодатели в интернете ищут другие способы показа пользователям интересной им рекламы. Google в 2019 году запустила «песочницу конфиденциальности» для поиска альтернатив. В прошлом году компания анонсировала FLoC (или Federated Learning of Cohorts). Планы развёртывания FLoC в итоге отложили, а песочницу конфиденциальности начали проверять регулирующие органы Великобритании и США. Во вторник компания рассказала о тестировании нового метода под названием Topics API, сообщает Engadget.

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Этот интерфейс применяется в браузере Chrome для определения списка пяти основных интересных пользователю тем на основе истории посещённых страниц. Темы определяются сравнением известных посещённых вами сайтов со списком из примерно 350 тем. Список взят у Interactive Advertising Bureau и из собственных данных Google. Когда издателям нужно знать интересующие пользователя темы, они могут задействовать Topics API для запроса этих данных в браузере и показа релевантной рекламы на их основе.

Например, если человек посещал посвящённые фитнесу сайты, Chrome отнесёт их к вашим главным интересам за неделю и поделится этим с издателями. Последние смогут показывать рекламу спортивного снаряжения. Темы будут выбирать по одной из области интересов за последние три недели и доступ к ним будет у всех сайтов и рекламных партнёров. Google утверждает, что темы хранятся три недели, а потом удаляются. Данные и обработка происходят локально на устройстве без внешних серверов.

В Chrome можно будет просматривать установленные темы и удалять ненужные, а также полностью отключить эту функциональность. Список тем является заранее заданным. Google планирует запустить пробную версию функциональности в конце первого квартала. Сейчас компания принимает отзывы от партнёров, заинтересованных групп и регулирующих органов. В случае успешного тестирования интерфейс может быть запущен к третьему кварталу года.

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