Они позиционируются как решение для дистанционной работы

Спустя несколько дней после анонса ноутбуков HP для дистанционной работы и учёбы этот производитель анонсировал новые моноблоки. Также были представлены традиционные компьютеры и рабочие станции Z by HP, сообщает Pocketnow.

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HP говорит о гибридной работе в эпоху пандемии и революционных возможностях аудио и видео для совместной дистанционной работы без ущерба для производительности. Был представлен моноблок Presence All-in-One для конференцсвязи с использованием Zoom Rooms. Устройство предлагается двух размеров, 23,8 дюйма и 27 дюймов. Используется процессор Intel 12-го поколения и технология HP Presence. Объём памяти DDR4 составляет 16 ГБ, есть встроенная графика Intel UHD Graphics, SSD объёмом 256 ГБ с возможностью установить ещё больше. Для видеозвонков используется камера 5 Мп. Компьютер работает на Windows 11 с предустановленным Zoom Rooms.

HP Presence является технологией для видеоконференций. Как и Apple Center Stage, она отслеживает движения человека во время видеозвонка, чтобы он оставался в центре кадра. Технология динамического выравнивания голоса сохраняет стабильный уровень громкости, а шумоподавление с применением ИИ убирает нежелательные шумы на заднем плане. Ещё есть Wolf Security for Business для защиты пользовательских данных.





Был анонсирован настольный компьютер EliteOne 800 G9 AiO. У него те же процессоры и варианты размеров, Windows 11 и совместимость с HP Presence. Подставка поддерживает беспроводную зарядку мобильных устройств.

Компьютеры серии HP Elite 800 G9 Desktop PC на чипах Intel Core 12-го поколения работают с видеокартами Nvidia. Представлены три модели: Elite Mini 800 G9, HP Elite SFF 800 G9 и Elite Tower 800 G8. Есть новинки в линейке Z by HP. Z2 SFF G9 и Z2 Tower G9 стали самыми мощными настольными ПК производства HP. У них чипы Intel K-серии и видеокарты Nvidia RTX.

Цены на новинки названы пока не были. В продажу они поступят между февралём и маем.

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