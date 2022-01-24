Какие смартфоны Xiaomi выпустит в этом году

Отставая только от Samsung, компания Xiaomi является вторым в мире производителем смартфонов по объёму поставок. Это означает, что она выпускает немало разнообразных моделей, особенно если вспомнить о существовании суббрендов Redmi и POCO.

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Инсайдер Digital Chat Station опубликовал список смартфонов, которые Xiaomi собирается представить в нынешнем году. В этом списке указаны кодовые имена будущих аппаратов, сообщает Phonearena. В список входят 12 названий. Munch, rubens, matisse и fog могут означать аппараты серии Redmi K50. Они ожидаются в феврале и это будут модели Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro Plus и K50 Gaming.

Наиболее дорогие Redmi K50 могут работать на процессорах Snapdragon 8 и Dimensity 8000/9000. Два других могут получить Snapdragon 8 Gen 1.

Thor и loki могут представлять собой премиальные устройства с акцентом на качество камер. У одного из них может быть камера 200 Мп.

Дальше идут кодовые имена light и thunder. Это могут быть гибкие смартфоны Xiaomi Mi MIX Flip и Xiaomi Fold 2. Правда, от бренда Mi в названиях уже отказались.

В конце списка располагаются названия zizhan, zijin, taoyao и opal. Это могут быть представители серии Redmi Note 12. Её ждут во втором полугодии. Один из аппаратов может получить не представленный пока средний процессор Snapdragon 7 Gen 1.

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