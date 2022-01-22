Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
80% приложений из AppStore собирают персональные данные пользователей вопреки заявлениям конфиденциальности
Быть может, правила конфиденциальности у Apple слишком мягкие?
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой

Обеспечение прозрачности работы приложений со стороны компании Apple должно показать пользователям её устройств, какие программы персональные данные. Apple предлагает диаграммы, в которых разработчики должны указывать, какие данные их приложения собирают. Вот только проведённый немецким исследователем анализ даёт понять, что разработчики зачастую любят приврать насчёт того, какие данные собирают и зачем. По мнению исследователя, проблема не в Apple и не в разработчиках.

реклама

По словам Конрада Коллнига, виноваты библиотеки приложений, автоматически пересылающие пользовательские данные. Анализ показал, что 80% рассмотренных приложений, якобы не передающих персональные данные, на самом деле делают это. Ответственность возлагают на крупные компании вроде Google и Apple. В результате они могут столкнуться с проблемами в Европе из-за местных законов о защите персональных данных.

Apple в прошлом году попробовала сделать сбор персональных данных более открытым. Если авторы хотят опубликовать свои приложения в App Store, они должны указать, собирает ли приложение данные и передают ли их кому-то. Анализ Коллнига показал, что предоставленная разработчиками информация о сборе и использовании данных часто не соответствует действительности.

В докторской диссертации Коллниг рассмотрел случайных 1682 приложения, рассказывает Nextpit. В описании 373 из них говорилось, что они не собирают данных вообще. Коллниг запустил их в экспериментальной установке, пропустив трафик через прокси-сервер «человек посередине». Он оказался между iPhone 8 на iOS 15.2 и серверами, отслеживая свои предоставленные приложению данные. Так был сделан вывод, что 80% приложений обманывают.

Винят в этом библиотеки приложений и GDPR. Библиотеки приложений представляют собой готовые строительные блоки, поэтому создатели приложений сами могут толком не знать, что у этих блоков внутри. В библиотеках может быть спрятан код отслеживания. За использование библиотек их авторы получают доход. Они могут продавать собранные данные компаниям вроде Google, а они зарабатывают на персонализированной рекламе.

В Европе такая схема противоречит требованиям GDPR (Общее положение о защите данных). Остаётся только следить за выполнением этих требований и наказывать виновных в нарушениях.

анонсы и реклама
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#безопасность #приложения #конфиденциальность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия объявила о поимке группы вымогателей REvil
Raspberry Pi позволяет точно фиксировать атаки вредоносных программ через электромагнитные волны
Количество уязвимостей в плагинах WordPress в прошлом году выросло в два с лишним раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
59
24 смартфона Xiaomi скоро получат стабильную прошивку MIUI 13
4
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
53
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
63
Китайский ровер "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны липкий грунт
10
Биткоин обвалился на новостях о запрете криптовалют в РФ, а Эфир бьёт ценовые антирекорды
104
В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
22
Новая тайваньская солнечная электростанция "Sun Rock" будет производить 1 млн кВт/час энергии в год
13
Intel планирует строить завод по производству чипов за $20 млрд в Огайо
7
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
107
Культовую The Elder Scrolls V: Skyrim запустили в 5К с 1300 модификациями и трассировкой лучей
5
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
90
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
66
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
56
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ, а Radeon RX 6500 XT появилась в продаже за 43 000р
83
NVIDIA повысила цены на карты GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
11
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
82
Нужна ли в 2022 году дискретная видеокарта - Ryzen 3 3200G против 11 актуальных игр в тесте GG
25
Обогнавший Core i9-10900K бюджетный Celeron G6900 протестирован в играх - low-end гейминг от RGHD
9
Сделка с Xilinx может негативно сказаться на курсе акций AMD
1

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
13
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
115
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
33
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
41
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
3
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
+

Сейчас обсуждают

neSaint
18:59
Бред уже в заголовке - ДОКАЗАЛ ? Крипта вчера 40 сегодня 30 а через 8 месяцев? Очередной вброс для мамкиных балконных майнеров чтобы те бежали скупать неликвидную карту по в 3ое завышенной цене - чтоб...
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
Олег Власов
18:59
Этот шакал,снова майнинг рекламирует,кто вообще его писульки читает и комментирует?
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
Slow Mo
18:54
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Чувак
18:54
Это что за квест? ))
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
_KVV
18:53
не заверещит т.к. ему пофигу, это ты должен нервничать каждую минуту от графика валют, а нормальные люди не парятся и живут в кайф. Вообще майнинг на видюхах это удел нищеты, которая нищей и останется...
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Зеновий Радеонович
18:52
c каких это пор убогая 3060 начала считаться "оборудованием для добычи денег", а ее владелец "майнером"? А для игрулек можно и RX7000 подождать, что б уж наверняка не прожарку взять.
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Павел Бабяк
18:52
Считать cuda-ядра и сравнивать по ним производительность имеет смысл внутри одной архитектуры. С выходом ampere нвидиа стала как-то по-другому их считать, и этих ядер что-то больно дофига стало получа...
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
Михаил
18:51
На счет включил и работает ты врешь. Поработой с пк которые сломались на интеле поперебирай их. Поищи рабочее железо. Часто пк на интеле просто ставится потому что проверить больше нигде нельзя. Вот п...
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
_KVV
18:50
нищета все еще майнит на видеокартах? Фу позорище.
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
REY_B_
18:50
Эти "100~120 баксов" похоже берёт Интел за чипсет. Думаете производители матерей забесплатно будут работать? Вот уж чем, но "корпорацией бобра", Интел становиться не намерена! Это к АМД, и то, она ско...
Intel предсказуемо осудила попытки разгона младших процессоров семейства Alder Lake-S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем