Многие её возможности нашли применение в Surface Duo и других продуктах Microsoft

До анонса Surface Duo в 2019 году Microsoft несколько лет работала над операционной системой под кодовым именем Andromeda. Это была смена для Windows Phone с акцентом на рукописный ввод. Работа над системой велась до той поры, пока не было принято решение использовать в модели Surface Duo систему Android. Прежде сведения об Andromeda попадали в сеть в виде патентных заявок. Теперь же сайт заполучил в своё распоряжение сборку системы и установил её на Lumia 950, сообщает Engadget.

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Взгляд на систему позволяет понять, какие идеи вынашивала Microsoft несколько лет назад и какие из них попали в другие продукты. Так, на экране блокировки видна ранняя версия функции просмотра Surface Duo. Функциональность с главного экрана Журнала нашла применение в приложение Whiteboard, доступном в магазине Microsoft.

Даже в незавершенном состоянии система заметно отличается от Android и iOS. Andromeda даёт возможность делать заметки на экране блокировки и они остаются там и при следующих разблокировках.

В итоге в Microsoft могли посчитать, что этой системе не по силам тягаться с iOS и Android, как не справилась с ними и Windows Phone. Большинство пользователей привыкли к ним и даже к устройствам одних и тех же производителей, так что убедить их покупать что-то неизвестное непросто.

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