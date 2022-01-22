Устройство напоминает лыжные очки и может быть представлено в 2024 году

Компания Google ведёт работу над устройством дополненной реальности, о чём сообщается со ссылкой на двух близких к ней инсайдеров. Google собирается выпустить устройство именем Project Iris примерно в 2024 году.

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Project Iris будет беспроводным устройством. В нём ожидается наличие внешних камер для дополнения реального мира. Сложная обработка графики не будет выполняться локально на устройстве. Вместо смартфона или компьютера применяться будут облачные вычисления.

По словам источников, сейчас прототипы похожи на лыжные очки. Над проектом трудятся примерно около 300 представителей компании, включая некоторых разработчиков смартфонов Pixel. Главным является Клэй Бавор. Он уже не раз работал над продуктами подобного рода. Среди них Google Lens, ARCore и не так давно представленный Starline.

Project Starline представляет собой будку для видеовызовов и телеконференций. Там есть 3D-датчики и 3D-дисплей, чтобы казалось, что собеседник находится в одном помещении с вами. Starline тоже ожидается в 2024 году и на него есть спрос в компаниях из списка Fortune 500.

Как обычно в случае с такими проектами, нет никаких гарантий, что он будет доведён до конца, то есть до коммерческого распространения. Правда, конкуренция на рынке технологий смешанной реальности растёт, так что желательно уже начать выпускать реальные продукты, а не ограничиваться лабораторными экспериментами. Facebook ради этого бизнеса даже переименовалась в Meta. Apple готовит платформу смешанной и дополненной реальности. Microsoft тоже заинтересована в подобных продуктах.

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Google в 2012 году представила умные очки Google Glass AR. Славы они не снискали, но всё ещё находят применение в корпоративном секторе. В минувшем году компания приобрела выпускающую смарт-очки North.