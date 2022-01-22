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Смартфон OnePlus 10R выпустят во втором квартале на процессоре MediaTek Dimensity 9000
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В конце минувшего года компания OnePlus рассказала о своей будущей стратегии выпуска смартфонов. Помимо флагманов с обычными номерами вроде 8, 9 и 10 будут предлагаться более доступные по цене модели R. В частности, ожидается появление аппаратов OnePlus 9R и 9RT. Серии Nord и Nord CE выпустят в средней ценовой категории, а модели Nord N в совсем бюджетном сегменте.

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OnePlus 10 Pro уже был официально анонсирован в Китае на три месяца раньше обычного. Этот флагман должен поступить в продажу в других странах в начале второго квартала. Тогда же к нему присоединятся OnePlus 10 и OnePlus 10R.

Несколько утечек данных в начале года дали понять, что OnePlus 10 будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000, но в реальности. Инсайдер сообщил, что на Dimensity 9000 будет предлагаться OnePlus 10R. Ранее этот же источник сообщил, что Nord 2 оснащён Dimensity 1200, так что можно относиться к нему с определённым доверием.

OnePlus в первые семь лет своего существования выпускала смартфоны только на Snapdragon. В Nord 2 использовали уже MediaTek Dimensity 1200.

Dimensity 9000 вполне способен конкурировать с флагманским Snapdragon 8 Gen 1. У него такая же конфигурация ядер Cortex X2, A710 и A510, плюс 10-ядерный GPU Mali-G710.

Почему OnePlus использует Dimensity 9000 в OnePlus 10R вместо OnePlus 10? Виновата Северная Америка. Dimensity 9000 обладает встроенным модемом 5G с глобальными диапазонами частот 5G, но только ниже 6 ГГц без mmWave. Американские сети используют как раз mmWave, а OnePlus укрепляет сотрудничество с американскими операторами T-Mobile и Verizon.

OnePlus 10R же предназначается в первую очередь для Азии. Ещё у него будет экран AMOLED 120 Гц, не менее 8 ГБ памяти и 128 ГБ хранилище.

Androidcentral сообщает, что OnePlus собирается выпустить OnePlus 10R в конце второго квартала. Ещё в прошлом октябре это планировали сделать в Индии, но помешали проблемы с OxygenOS 12.

OnePlus 9RT будет относиться к ценовой категории $500-$600 и будет выпущен как минимум в Китае и Индии.

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#смартфоны #oneplus
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