Тишина и любимые домашние животные не дают скучать по офису

Пандемия внесла немало изменений в жизнь современного общества по всему миру. Среди этих изменений не последнюю роль играет работа и учёба из дома. Один из недавно проведённых опросов показал, что подавляющее большинство сотрудников не рвутся обратно на рабочее место. Ради сохранения дистанционной работы они готовы пойти на сокращение зарплаты и отказ от офисных привилегий.

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Исследование называется «Будущее работы в сфере финансовых услуг: удалённо или в офисе?». Его провели Atomik Research и производитель корпоративных видеоплатформ Vidyard, рассказывает Techspot. Данные были взяты у 503 специалистов по финансовым услугам в сфере продаж, маркетинга, управления персоналом и обслуживания клиентов.

Опрос показал, что 96% людей готовы отказаться от части зарплаты, лишь бы продолжать работать из дома. 30% отказались бы от половины или ещё большей части зарплаты. 2 из 5 готовы уменьшить зарплату на 25%-50%.

97% респондентов заявили, что готовы отказаться от одного или нескольких преимуществ рабочего места. Из них 38% готовы остаться без медицинской страховки, 38% могут обойтись без оплачиваемых выходных. 10% могут пожертвовать тем и другим в обмен на постоянную удалённую или гибридную работу.

40% опрошенных считают, что на рабочем месте их производительность упадёт. Некоторые боятся, что их собака будет скучать по ним — важное карьерное соображение. 33% ждут большого падения удовлетворённости работой (33%) и повышенного стресса (30%).

Руководители зачастую уверены, что только очная работа даёт максимальную отдачу от персонала. При этом 88% специалистов по финансовым услугам говорят, что дома стали добиваться больших успехов. 82% считают, что производительность труда в их организациях в целом с начала пандемии выросла. Почти половина считают, что уменьшение числа отвлекающих факторов и отсутствие офисной политики позволяют делать больше работы за меньшее время.

Есть у работы из дома и недостатки. 86% респондентов считают, что сотрудники с работой в офисе получают больше привилегий. Удалённые сотрудники часто чувствуют себя проигнорированными. Есть жалобы на уменьшение числа отзывов и упущение деловых возможностей.

В любом случае, распространение штамма «Омикрон», насколько бы более лёгким по сравнению с предыдущими он не считался, пока не позволяет многим компаниям вернуть сотрудников на рабочие места.

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